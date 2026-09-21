Памфилова: на выборах было всего два случая вброса бюллетеней

Вброс бюллетеней зафиксировали на выборах в Марий Эл и Крыму, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, бюллетени там признаны недействительными, виновники отстранены от работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Все, кто это осуществил, получат достойное наказание... Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо»,— рассказала госпожа Памфилова на брифинге в ЦИК.

В общей сложности недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 российских регионах. Как заверила председатель ЦИК, «ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов нет».

Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По последним данным, явка превысила 56%. После подсчета 95% голосов на выборах в Госдуму «Единая Россия» сохраняет лидерство с 57,83% голосами. С учетом одномандатных округов партия может получить более 330 мандатов, сохранив конституционное большинство.

О том, как прошли выборы, читайте в материале «Ъ» «Отработали на пятерку».