Памфилова: на выборах было всего два случая вброса бюллетеней
Памфилова: ЦИК не видит оснований отменять итоги выборов на каком-либо участке
Вброс бюллетеней зафиксировали на выборах в Марий Эл и Крыму, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, бюллетени там признаны недействительными, виновники отстранены от работы.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Все, кто это осуществил, получат достойное наказание... Ящики сразу были опломбированы, все было сделано так, как надо»,— рассказала госпожа Памфилова на брифинге в ЦИК.
В общей сложности недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 российских регионах. Как заверила председатель ЦИК, «ни одного случая отмены выборов, ни одного основания для отмены выборов нет».
Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По последним данным, явка превысила 56%. После подсчета 95% голосов на выборах в Госдуму «Единая Россия» сохраняет лидерство с 57,83% голосами. С учетом одномандатных округов партия может получить более 330 мандатов, сохранив конституционное большинство.
О том, как прошли выборы, читайте в материале «Ъ» «Отработали на пятерку».
Признание отдельных бюллетеней недействительными и отмена итогов голосования — разные юридические последствия. В 2021 году нарушения привели к отмене итогов на 22 участках, тогда как 40,6 тыс. бюллетеней в 43 регионах признали недействительными; эти меры применялись раздельно.
Для выборов депутатов Госдумы отмена результатов по одномандатному округу требует, чтобы недействительными были признаны итоги на участках, где проживает не менее четверти всех избирателей округа. Поэтому изъятие бюллетеней из подсчета на отдельных участках само по себе не означает отмену результатов округа или выборов.