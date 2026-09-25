Памфилова: избирательная кампания прошла в условиях беспрецедентных угроз
Прошедшая избирательная кампания отличалась от всех предыдущих, поскольку она проходила в условиях «беспрецедентных угроз». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИКа по утверждению итогов выборов в Госдуму.
«Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, она очень отличалась от всех предыдущих,— сказала госпожа Памфилова. — Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз».
Выборы в Госдуму проходили в России с 18 по 20 сентября. По данным экспертов ИБ-вендора Curator, в эти дни рост среднего числа сетевых атак в России по сравнению с другими днями сентября составил 373%, а по сравнению с остальными днями этого года — 698%. В некоторых регионах из-за угроз беспилотной опасности приостанавливали работу избирательных участков или переносили их в резервные помещения. Российские власти заявляли о провокациях на избирательных участках как в России, так и за рубежом.
В регионах со сложной оперативной обстановкой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась от онлайн-голосования и максимально широко использовала дополнительные формы голосования. Для присоединившихся территорий и восьми приграничных субъектов был введен специальный порядок, призванный минимизировать скопление людей на участках. Также появились дополнительные ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках.
Для обеспечения безопасности в каждой избирательной комиссии был назначен ответственный за эвакуацию, пожарную безопасность и предотвращение провокаций. Члены комиссий прошли специальные тренировки и получили навыки действий в экстремальных ситуациях. Участки оснастили металлодетекторами, аптечками первой помощи и резервными источниками энергии. Кроме того, были зафиксированы попытки нарушить работу московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые, по заявлению городской избирательной комиссии, не повлияли на учет голосов. Связь на Дальнем Востоке, нарушенная попыткой вывести из строя магистральные оптические линии, была восстановлена.