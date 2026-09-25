Памфилова: избирательная кампания прошла в условиях беспрецедентных угроз

Прошедшая избирательная кампания отличалась от всех предыдущих, поскольку она проходила в условиях «беспрецедентных угроз». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИКа по утверждению итогов выборов в Госдуму.

«Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, она очень отличалась от всех предыдущих,— сказала госпожа Памфилова. — Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз».

Выборы в Госдуму проходили в России с 18 по 20 сентября. По данным экспертов ИБ-вендора Curator, в эти дни рост среднего числа сетевых атак в России по сравнению с другими днями сентября составил 373%, а по сравнению с остальными днями этого года — 698%. В некоторых регионах из-за угроз беспилотной опасности приостанавливали работу избирательных участков или переносили их в резервные помещения. Российские власти заявляли о провокациях на избирательных участках как в России, так и за рубежом.