Председатели избирательных комиссий изначально встроены в процессы управления внутренней политикой: они обладают необходимыми компетенциями, регулярно взаимодействуют с главами территорий и хорошо понимают, как работают управленческие механизмы. Хотя их основная сфера связана с организацией выборов, через избирательный процесс они так или иначе выходят на весь спектр вопросов местной политики, что делает переход в региональные правительства вполне логичным шагом». При этом кадровый обмен, как напоминает эксперт, работает и в обратном направлении, так как электоральная функция является одной из центральных для региональных блоков внутренней политики.