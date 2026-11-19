Внутренний выбор
Очередной руководитель избиркома стал политическим вице-губернатором
Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев 19 ноября ушел в отставку после восьми лет работы. В тот же день он занял должность вице-губернатора по внутренней политике в правительстве нового главы региона Александре Шуваеве. Господин Лазарев стал уже третьим за неделю руководителем избиркома, перешедшим в региональное правительство. Эксперт считает, что для них это логичное продолжение карьеры и ожидаемая тенденция.
О том, что Игорь Лазарев сложил полномочия, сообщили в Белгородском облизбиркоме. Там выразили искреннюю радость за бывшего руководителя и пожелали ему успехов на новом поприще. Чуть позже губернатор Александр Шуваев анонсировал переход чиновника на позицию вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. «Под его руководством велась системная работа над тем, чтобы выборы в регионе становились максимально открытыми, понятными и доступными для каждого жителя,— написал господин Шуваев в своем Telegram-канале.— Уверен, его опыт работы во внутренней политике позволит эффективно выстроить диалог с людьми, обеспечить обратную связь и решать самые сложные задачи, которые стоят перед нашим прифронтовым регионом».
Сам новоиспеченный вице-губернатор на звонки “Ъ” не ответил.
Игорь Лазарев возглавил областной избирком в 2018 году после выхода на пенсию прежнего руководителя комиссии Николая Плетнева, отработавшего на этом посту 23 года. До назначения господин Лазарев три года трудился вице-мэром Белгорода по внутренней и кадровой политике, а еще раньше был начальником управления массовых коммуникаций и общественных отношений в областной администрации. За восемь лет он провел все федеральные, региональные и муниципальные выборы в регионе.
Первыми крупными кампаниями стали выборы депутатов Госдумы и губернатора в 2021 году. «Единая Россия» тогда набрала в Белгородской области почти 52% голосов (в целом по стране — 49,8%), а новый глава региона Вячеслав Гладков — 78,8%. Со следующего года выборы проходили в условиях регулярных обстрелов со стороны Украины, а также с применением дистанционного электронного и досрочного голосования. В марте 2024 года за президента Владимира Путина в регионе проголосовали 90,7% избирателей (в целом по России — 87,38%). Минувшей осенью на выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» набрала 59,2% (в целом — 58,2%), а новый губернатор Александр Шуваев — 66%.
Игорь Лазарев стал уже третьим за неделю руководителем избиркома, перешедшим на работу в органы исполнительной власти. 18 ноября председатель красноярской комиссии Тарас Яскевич, отработавший на этом посту два года, был назначен первым заместителем губернатора — руководителем его администрации. Как и господин Лазарев, он будет курировать внутреннюю политику края. Кроме того, 12 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о назначении своим заместителем Дениса Зайцева, который руководил облизбиркомом последние 11 лет. Правда, какие отрасли он будет курировать, пока не известно.
Политолог Владимир Слатинов считает, что ротация между избиркомами и блоками внутренней политики в областных правительствах является предсказуемым трендом: «В сложившейся системе российской власти они превратились в "сообщающиеся сосуды".
Председатели избирательных комиссий изначально встроены в процессы управления внутренней политикой: они обладают необходимыми компетенциями, регулярно взаимодействуют с главами территорий и хорошо понимают, как работают управленческие механизмы. Хотя их основная сфера связана с организацией выборов, через избирательный процесс они так или иначе выходят на весь спектр вопросов местной политики, что делает переход в региональные правительства вполне логичным шагом». При этом кадровый обмен, как напоминает эксперт, работает и в обратном направлении, так как электоральная функция является одной из центральных для региональных блоков внутренней политики.