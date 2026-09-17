Памфилова назвала число избирателей на выборах в России и за границей

ЦИК России объявил о начале работы информационного центра, который будет освещать ход голосования на выборах в Единый день голосования. 18 и 19 сентября здесь будут проводить международную конференцию с участием электоральных экспертов из 12 стран. Центр будет работать до 21 сентября включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к выборам, сообщила, что численность избирателей в России превышает 111 млн, за границей — 1,8 млн.

Она отметила, что ЦИК не стал ссылаться на вызовы и угрозы, чтобы сократить базовые принципы проведения голосования. В регионах с военным положением установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов, добавила глава избиркома.

В начале недели госпожа Памфилова сообщила, что ЦИК на 100% обеспечил безопасность избирателей. Она также предупредила, что доступ к видеотрансляции с избирательных участков может быть ограничен.