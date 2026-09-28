Мы выбираем, вас выбирают, как это часто не совпадает

28 сентября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что она справилась со всеми вызовами, в том числе и на этой встрече.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин болел за Эллу Памфилову

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Владимир Путин болел за Эллу Памфилову

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Встреча с главой ЦИКа Эллой Памфиловой началась уже совсем вечером. А еще ждали и лидеры участвовавших в выборах партий, и глава «Росатома» Алексей Лихачев… Но дама зашла в кабинет первой.

Что ж, оргработа во время кампании была и в самом деле тяжкой (чего стоило только сначала зарегистрировать, а потом разрегистрировать «Яблоко»).

— Эта огромная работа,— подтвердил президент,— была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К огромному сожалению, мы с вами, и не только мы с вами, знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательных комиссий. Вся страна об этом знает.

Элла Памфилова выступила перед президентом с подробным отчетом, но предварительно, как и следовало предположить, поблагодарила его:

— Владимир Владимирович, позвольте мне от своих коллег сказать вам спасибо за то, что вовремя, своевременно вами был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания, что позволило нам совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС (какой исчерпывающий список! И кто еще, если не они?.— А. К.)… сделать все возможное, организовать даже в этих экстремальных условиях максимально возможное, чтобы голосование проходило в безопасных условиях. Это очень важно, огромное спасибо. Действительно, удалось нам предотвратить многие эксцессы.

Тут Элла Памфилова не преувеличила.

— И поскольку у этой кампании, конечно, много особенностей, но основным, безусловным приоритетом было обеспечение безопасности (но все же — разве главный приоритет не обеспечение свободы волеизъявления, например? Впрочем, сейчас, справедливости ради, безопасность и правда на первом месте.— А. К.).

И только я подумал об этом, как Элла Памфилова добавила:

— И при этом, Владимир Владимирович, что нам удалось? Нам удалось выполнить сложнейшую задачу, найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности, которые мы формировали на протяжении многих лет для мирного времени! И сейчас мы это сохранили!

И это тоже стоит заметить — справедливости ради.

— И я бы сказала, что никто — помимо наших врагов, понятно, что там, на Западе, наши выборы, еще их не было, априори не принимали… На это не оглядываемся! — туманно высказалась Элла Памфилова.— Важно, что народ поддержал, важно, что народ понял, насколько значимы эти выборы и насколько они работают на усиление страны!

Вот в чем, надо понимать, еще один главный смысл выборов.

— И для нас это беспрецедентно — например, впервые начиная с 2003 года у нас на, скажем, уровне ЦИКа не было ни одного особого мнения от членов ЦИКа, представляющих те или иные парламентские партии, включая КПРФ! Всегда были, а сейчас не было ни одного особого мнения! Это еще одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности и признания выборов нашим народом и всеми партиями!

Неужто махнули рукой, в том числе и на себя?

— И что еще очень важно? — продолжала Элла Памфилова.— Пожалуй, одна из ключевых особенностей — это то, что Дума наполовину обновилась, помолодела на четыре года!

Обновилась, заметим, наполовину, а помолодела за пять только на четыре.

— Но самая важная особенность, что в нее были избраны впервые 46 участников и ветеранов специальной военной операции,— отметила глава ЦИКа.— А если говорить о выборах всех уровней, то очень впечатляющая цифра: 655 участников СВО были избраны. От «Единой России» — 573, от КПРФ — 14, ЛДПР — 11, «Справедливая Россия» — 9, от «Новых людей» — 5. То есть от всех парламентских партий были избраны участники специальной военной операции.

Все, таким образом, справились.

— И я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса — и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них, на малой родине, какое будет качество власти.

Впрочем, и в мирное время в войсках голосовали, как известно, более дисциплинированно, чем мирные.

— Я бы отметила одну из особенностей этих выборов: рекорд по рекордам! — продолжала Элла Памфилова.— Как такая тавтология?..

Владимир Путин одобрительно кивнул.

— Рекорд по рекордам! — приободрилась и Элла Памфилова.— Я могу примерно семь таких рекордных ситуаций вам сказать!

Президент снова кивнул и даже, кажется, заинтересовался. Да, семь рекордов — это рекорд.

— Во-первых, рекордная явка, почти 60%, это за три избирательных цикла, начиная с 2016 года,— пояснила глава ЦИКа.— Рекордное количество наших наблюдателей — это почти 336 702 наблюдателя от кандидатов и от партии, и от общественных наблюдателей. Если сравнить, в 2016 году их было 264 тыс...

Она не пояснила, почему не с 2011 года. Да и не нужно было.

— И очень важно, что минимальный процент отказов…— она помедлила…— В регистрации кандидатов… Это меньше 1% — 0,93%... И это уже рекорд!

Да, судя по цифрам, отказов мало. Зато какие!

— В этом году наши волонтеры, наблюдатели, в основном это молодые люди,— говорила глава ЦИКа,— тоже побили рекорд! У нас было 50 тыс., свыше 50 тыс. волонтеров на избирательных участках! Это те ребята, которые добровольно высказали пожелание помочь тем, кто на выборах нуждается в помощи. А это, может быть, в том числе участники СВО, которые пришли с фронта, ранены, в разном состоянии… Это пожилые люди, это мама с малолетними детьми и так далее. Все, кто нуждался в помощи, в содействии голосованию, они могли разными способами, удобно для них заявить о том, что нужна им помощь, и вот те, кто может оказать помощь… Мы организовали такую площадку, и это очень важно, то есть это тоже пример времени…

Да, еще один бесспорный успех. Элла Памфилова и правда шла на рекорд.

— Ну и, конечно, охват дистанционным электронным голосованием. Впервые у нас 33 региона участвовали и проголосовали более 7 млн… И впервые тоже опробовали в Ненецком автономном округе новый формат ДЭГ, когда на основе передачи данных через спутниковую группировку… Низкоорбитальная спутниковая группировка данных…— глава ЦИКа немного разволновалась, это все-таки был новый формат…— То есть это наше, отечественное, «Бюро 1440», то есть вы знаете об этом…

Владимир Путин, конечно, знал. Аналог StarLink и т. д. Все, что доставляет боль… Все, о чем думается…

— Это позволит и в дальнейшем существенно… То есть российским избирателям там, где зона, скажем, приема непостоянная, слабая… Это очень важно!

Позволит голосовать, она хотела сказать.

— Ну и, конечно, очень важный рекорд, о котором я не могу не сказать,— произнесла глава ЦИКа, как будто остальные были не так важны.— Это беспрецедентное количество международных наблюдателей, экспертов, которые к нам приехали! Это не просто рекорд для страны, это вообще рекорд для всего международного пространства! То есть такое количество!.. И, знаете, это насчет изоляции… Что у нас все изоляция, изоляция… Хочу сказать, что из тех, кто приехал,— это все континенты, включая в том числе Европу, где-то не менее 22 стран европейских!

То есть и недружественные. Не все те, конечно, кто выражал желание приехать, приехали. Но, с другой стороны, и не все те, кто хотел избираться, избирались.

— Приехали из США, из Австралии,— перечисляла Элла Памфилова прямо на память,— Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии, Румынии и другие! То есть, вы знаете, я хочу выразить особую благодарность этим мужественным людям, которые приехали из недружественных стран, потому что они знают, что для них это может быть чревато! Там же у них такая…— она замялась и посмотрела на Владимира Путина,— свобода слова… то есть в кавычках, да?

Владимир Путин подтвердил.

— И они приехали! Огромное им за это спасибо! И впервые у них была возможность, это уже мы впервые сделали, как у Европы проходит, было организовано международное наблюдение… как проголосуют наши избиратели, которые находятся за рубежом! В 20 странах они смогли это посмотреть из тех 152, в которых наши дипломаты… Им спасибо огромное, организовали 333 участка, чтобы все, кто хотел оказаться за рубежом, могли проголосовать…

Хотели оказаться, что ж тут скажешь, многие. И даже не все из тех, кто хотел, оказались… Но и не все, кто мог, оказались, вот что.

— И что очень важно, это несмотря на все сложности, которые строили недружественные руководства, недружественные страны, что очень важно, с треском, я вот сказала бы — с треском, просто позорно провалились те акции, которые планировали… беглецы-предатели наши вместе со своими западными кормильцами!

Мне кажется, Владимир Путин болел сейчас за Эллу Памфилову, чтобы она достойно закончила эту фразу, смогла довернуть, ибо все было не так очевидно…— и порадовался, что довернула даже лихо!

— Они это широко рекламировали,— поясняла Элла Памфилова,— призывая наших граждан из-за рубежа внутри страны, в первую очередь, портить бюллетени… Провалилось, потому что даже если в целом взять по зарубежным странам, то менее 2,5% бюллетеней оказалось недействительными! Это вообще ничтожная цифра! Внутри страны вообще чуть более 1%... То есть это тоже очень важный элемент того, как наши граждане очень ответственно подошли к этим выборам!

Таким образом, те, кто выбирал между «не пойти» и «испортить бюллетени», выбрали, видимо, «не пойти».

— Ну и на что бы я еще хотела обратить внимание,— заметила глава ЦИКа.— Такой рекорд со знаком «минус», антирекорд… Я бы так сказала, эскалация беспрецедентной киберагрессии! Вот иначе никак не могу выразиться… Уж, казалось бы, во время выборов президента у нас был беспрецедентный уровень киберагрессии, но сейчас переплюнули они себя!.. 28 млн потенциально опасных воздействий на все наши цифровые ресурсы ЦИКа — и это за время избирательной кампании, а во время дней голосования — свыше 14 млн 700 (видимо, тыс.— А. К.) киберугроз серьезных! А также 13 волн DDoS-атак… Общая продолжительность в 468 минут… То есть просто это на порядок больше, чем это было даже во время президентской кампании!

Но выстояли. Тем более что были и не такие атаки:

— Ну и возвращаясь к теме безопасности, как оказалось, что это совершенно все было не зря! Все, что мы предусмотрели, все пригодилось. Я, конечно, хочу выразить глубочайшее уважение и признательность моим коллегам… Я хочу сказать, что в результате ракетных атак, обстрелов, атак БПЛА и так далее, разного рода провокации, то есть со стороны, хороших слов не могу найти, но, так скажу, агонизирующего бандитского режима киевского… вот так вот!.. И его западных кормильцев тоже, да?!.

Владимир Путин снова кивнул.

— В 11 регионах у нас были повреждены или разрушены 75 зданий,— закончила Элла Памфилова,— где находились наши участковые и территориальные комиссии. В общем-то это больше всего было в Запорожской и Белгородской областях, а также в Луганской народной республике. То есть пострадали 84 участковых комиссии, 2 территориальные… У нас было куда переселить. предусмотрели все, что необходимо, и в 30 субъектах Российской Федерации пришлось воспользоваться альтернативными источниками питания. Многие комиссии это сделали…

А ведь таких выборов и в самом деле не было.

— Ну и, конечно, было, оказывалось колоссальное психологическое давление на наших коллег — из разного рода личных угроз, адресных угроз…— вздохнула глава ЦИКа.— Самое, я не знаю, как сказать, бесчеловечное, мерзкое, вообще низкое… что даже угрожали детям, детям членов комиссий, не только членам семьи, родственникам, но детям!.. У нас 33 таких случая, то есть это уже, это уже… это не люди уже, это уже не люди…

Но глава ЦИКа держалась.

— Ну и также рассылали, например, от моего имени на губернаторов типа официальные письма, что немедленно прекратить подготовку к выборам, очень много было фейковых сообщений…— отчитывалась она.— В 15 регионах, ну, скажем, распространяли информацию о том, что заминирован избирательный участок, но никто наш не дрогнул, а в Запорожской области вообще красными метками отчетливо пометили целый ряд, скажем, мест, где жили наши коллеги… Массировано пытались взламывать телефоны, но не получилось… Мы так, знаете, начеку!.. Крепкая вообще система, крепкая, очень мобилизованная оказалась… Люди оперативно друг с другом общались…

Она многое пережила в эти дни.

— И, конечно, самое прискорбное, что за те дни погибло у нас шесть человек,— сказала Элла Памфилова.— Из них пять женщин, один мужчина… И больше всего — в Белгородской области… Вы знаете, удивительно, насколько люди сильны духом… Их пытались запугать, а у нас на смену погибшим приходили члены семьи в комиссии работать.

Владимир Путин поднял глаза. Об этом он, кажется, не слышал.

— Это люди высокого духа… Несколько человек еще были ранены. Например, нашего белгородского коллегу дважды пытались с дроном атаковать. Один раз машину взорвали — только он выйти успел… Второй раз получил легкое ранение… Слава богу, жив, здоров… В Подмосковье тоже… Это разве люди?.. Многодетная мама в доме находилась в Подмосковье. Председатель участковой избирательной комиссии получила небольшие ранения. Но она пришла с утра, открыла участок и организовала всю работу, как надо. То есть люди, как я говорю, знаете, кремень… Кремень просто! Никто не растерялся, никто не поддался никакой панике. Спокойно, с достоинством, так, как надо, всю эту кампанию проводили!

Вывод после всего сказанного был, признаться, неожиданный:

— Ну и что еще хочу в завершение сказать? Несмотря на все вызовы и угрозы, с которыми столкнулись, мы их преодолели, и компания прошла хоть и напряженно, но очень спокойно. Нормально прошла компания!

Вызов бросался в глаза.

Андрей Колесников