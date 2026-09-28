Путин поблагодарил Памфилову за проведение выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин встретился с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава государства поблагодарил ее за проведение и организацию единого дня голосования на самом высоком уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Photo / AP Фото: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Photo / AP

«Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Элла Памфилова в свою очередь сообщила, что «предотвратить многие эксцессы» удалось за счет совместной работы с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами. «Нам удалось выполнить сложнейшую задачу, найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности»,— добавила она.

С 18 по 20 сентября в России проходили выборы в Госдуму. В некоторых субъектах РФ также состоялись региональные и муниципальные выборы. Глава ЦИК указала, что в Госдуму впервые были избраны 46 участников и ветеранов боевых действий на Украине. Всего по стране мандаты получили 655 действующих и бывших военнослужащих.

«Вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самыми, я бы сказала, самыми активными участниками избирательного процесса»,— добавила Элла Памфилова.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму составила 59,8%. Из 450 мест в нижней палате парламента «Единая Россия» заняла 349, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Четыре мандата получили самовыдвиженцы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торжество избираемости».