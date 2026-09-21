Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс пройти в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила 59%
На выборах в Госдуму проголосовали более 62,6 млн россиян, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова по итогам обработки 95,18% бюллетеней. Она отметила, что «явка уже сейчас более 59%», это больше, чем на всех предшествовавших выборах.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Предварительно, «Единая Россия» набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах, получает 355 депутатских мест в Госдуме. КПРФ набирает 13,81% голосов и выигрывает по пяти одномандатным округам, получает 40 мандатов. У ЛДПР 8,98% голосов, партия выигрывает по двум одномандатным округам и получает 25 депутатских мест. Партия «Новые люди», предварительно, набрала 7,96% голосов, получит 20 мандатов. Еще четыре мандата могут получить самовыдвиженцы, партия «Родина» — один.
«Справедливая Россия» получает 4,96% и четыре депутатских места по одномандатным округам. «Но у "Справедливой России" есть еще шанс большой преодолеть пятипроцентный барьер», — отметила госпожа Памфилова. По ее словам, окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября.
Пятипроцентный барьер определяет, получит ли «Справедливая Россия» мандаты по федеральному списку. При прохождении барьера партия получает гарантированные мандаты федеральной части. Если партия не преодолевает барьер, ее голоса не участвуют в распределении мест, хотя они влияют на «цену» мандата для партий, которые преодолели порог.
Таким образом, даже небольшой сдвиг итоговой доли партии меняет не только ее собственный статус, но и расчет мандатов между прошедшими партиями. Чем больше партий преодолевает барьер, тем выше «цена» мандата и тем меньше мест в Госдуме получают партии, преодолевшие барьер. В Государственную думу избираются 450 депутатов, из них 225 — по федеральным партийным спискам, поэтому спор о результате «Справедливой России» относится прежде всего к распределению этой части мест.