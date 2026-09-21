Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс пройти в Госдуму

На выборах в Госдуму проголосовали более 62,6 млн россиян, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова по итогам обработки 95,18% бюллетеней. Она отметила, что «явка уже сейчас более 59%», это больше, чем на всех предшествовавших выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Предварительно, «Единая Россия» набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах, получает 355 депутатских мест в Госдуме. КПРФ набирает 13,81% голосов и выигрывает по пяти одномандатным округам, получает 40 мандатов. У ЛДПР 8,98% голосов, партия выигрывает по двум одномандатным округам и получает 25 депутатских мест. Партия «Новые люди», предварительно, набрала 7,96% голосов, получит 20 мандатов. Еще четыре мандата могут получить самовыдвиженцы, партия «Родина» — один.

«Справедливая Россия» получает 4,96% и четыре депутатских места по одномандатным округам. «Но у "Справедливой России" есть еще шанс большой преодолеть пятипроцентный барьер», — отметила госпожа Памфилова. По ее словам, окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября.