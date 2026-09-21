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Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс пройти в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила 59%

На выборах в Госдуму проголосовали более 62,6 млн россиян, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова по итогам обработки 95,18% бюллетеней. Она отметила, что «явка уже сейчас более 59%», это больше, чем на всех предшествовавших выборах.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Предварительно, «Единая Россия» набрала 57,83% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах, получает 355 депутатских мест в Госдуме. КПРФ набирает 13,81% голосов и выигрывает по пяти одномандатным округам, получает 40 мандатов. У ЛДПР 8,98% голосов, партия выигрывает по двум одномандатным округам и получает 25 депутатских мест. Партия «Новые люди», предварительно, набрала 7,96% голосов, получит 20 мандатов. Еще четыре мандата могут получить самовыдвиженцы, партия «Родина» — один.

«Справедливая Россия» получает 4,96% и четыре депутатских места по одномандатным округам. «Но у "Справедливой России" есть еще шанс большой преодолеть пятипроцентный барьер», — отметила госпожа Памфилова. По ее словам, окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Пятипроцентный барьер определяет, получит ли «Справедливая Россия» мандаты по федеральному списку. При прохождении барьера партия получает гарантированные мандаты федеральной части. Если партия не преодолевает барьер, ее голоса не участвуют в распределении мест, хотя они влияют на «цену» мандата для партий, которые преодолели порог.

Таким образом, даже небольшой сдвиг итоговой доли партии меняет не только ее собственный статус, но и расчет мандатов между прошедшими партиями. Чем больше партий преодолевает барьер, тем выше «цена» мандата и тем меньше мест в Госдуме получают партии, преодолевшие барьер. В Государственную думу избираются 450 депутатов, из них 225 — по федеральным партийным спискам, поэтому спор о результате «Справедливой России» относится прежде всего к распределению этой части мест.

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