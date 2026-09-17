Памфилова рассказала о порядке голосования в новых российских регионах и приграничье
Памфилова: жители Донбасса и Новороссии выстрадали право участвовать в выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей получили «выстраданное право» участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом госпожа Памфилова рассказала на докладе о готовности избирательной системы к голосованию.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
По словам главы ЦИКа, решение о проведении выборов на территориях с военным положением принималось только по итогам консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами. Оно основано на желании проживающих там граждан, для которых участие в голосовании — это результат многих жертв и лишений с 2014 года, пояснила Элла Памфилова.
Для обеспечения безопасности при голосовании в этих регионах утвержден особый порядок подготовки и проведения выборов. Аналогичные меры будут действовать и в приграничных территориях, в том числе Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В этом году жители новых российских регионов впервые поучаствуют в голосовании федерального значения.
Особый порядок означает не единый для всех участков сценарий, а возможность менять организацию голосования в зависимости от обстановки. Местные избиркомы совместно с правоохранительными органами и региональными властями определяют время голосования вне помещений, порядок работы и маршруты; при этом применяются специальные процедуры учета избирателей и сейф-пакеты для бюллетеней.
Схожие меры уже применялись на выборах в этих регионах: как описывалось в декабре 2023 года, региональная комиссия могла сократить продолжительность голосования, а при угрозе безопасности — перенести бюллетени и документы в помещение территориальной комиссии или другое безопасное место. Сведения об участках и членах комиссий могли не публиковаться, а результаты — передаваться в территориальную комиссию по техническим каналам связи с обязательным последующим представлением оригинала протокола.
Для доступа к голосованию предусмотрены и замены стандартных процедур: комиссии могут установить перечень документов вместо паспорта, поскольку не все избиратели успели его получить. Находящиеся в эвакуации граждане могут голосовать на экстерриториальных участках за пределами своего региона.