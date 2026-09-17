Памфилова рассказала о порядке голосования в новых российских регионах и приграничье

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей получили «выстраданное право» участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом госпожа Памфилова рассказала на докладе о готовности избирательной системы к голосованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По словам главы ЦИКа, решение о проведении выборов на территориях с военным положением принималось только по итогам консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами. Оно основано на желании проживающих там граждан, для которых участие в голосовании — это результат многих жертв и лишений с 2014 года, пояснила Элла Памфилова.

Для обеспечения безопасности при голосовании в этих регионах утвержден особый порядок подготовки и проведения выборов. Аналогичные меры будут действовать и в приграничных территориях, в том числе Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В этом году жители новых российских регионов впервые поучаствуют в голосовании федерального значения.