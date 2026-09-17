Памфилова заявила о попытке «большой киберагрессии» против российских выборов

ЦИК России предотвратил попытку «большой киберагрессии» в отношении российской избирательной системы и конкретно ГАС «Выборы». Об этом заявила глава избиркома Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По ее словам, «буквально вчера мы предотвратили попытку дискредитировать всю техническую подготовку дистанционного голосования».

«Я думаю, что они (организаторы атаки. — Ъ) получили здорово по лбу, — сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС). — Надеюсь, что все их куриные мозги оставшиеся, совести там точно нет, разлетелись вдрызг».

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Власти говорили о попытках подстрекательства россиян к правонарушениям. Центризбирком ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны». В Госдуме утверждают, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. МИД России предупреждал об «извращенных провокациях Запада».