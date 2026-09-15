Памфилова: ЦИК на 100% обеспечил безопасность избирателей

Центризбирком России обеспечил безопасность избирателей на участках, заверила его председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что ЦИК в том числе предусмотрел резервные помещения для голосования.

«Что касается в целом обеспечения системы безопасности, резервные помещения, источники питания и так далее, мы не раз обсуждали, здесь у нас действительно стопроцентная готовность»,— заявила госпожа Памфилова на заседании комиссии.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. С 28 августа досрочное голосование запустили в 12 регионах, в которых введено военное положение, с 30 августа — на труднодоступных территориях. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК в преддверии выборов зафиксировал рост числа атак на избирательную систему, а также обстрелы помещений избирательных комиссий.

О подготовке к выборам — в публикации «Ъ» «Навстречу выборам».