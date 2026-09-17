Памфилова: в каждой УИК будет ответственный за предотвращение провокаций

На предстоящих выборах в каждой участковой комиссии будет ответственный за противопожарную безопасность, эвакуацию и предотвращение провокаций. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что решение принято по ее инициативе. В каждой УИК на этот пост «был назначен преимущественно мужчина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова и член ЦИК Анатолий Сысоев (справа)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова и член ЦИК Анатолий Сысоев (справа)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Впервые, такой практики не было, исходим из той ситуации, которая есть», — сказала она.

Госпожа Памфилова добавила, что все участки, где необходимо, обеспечены резервными источниками электропитания, а также металлодетекторами. Также она сообщила, что ЦИК предотвратил попытку «большой киберагрессии».