Памфилова: в каждой УИК будет ответственный за предотвращение провокаций
На предстоящих выборах в каждой участковой комиссии будет ответственный за противопожарную безопасность, эвакуацию и предотвращение провокаций. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что решение принято по ее инициативе. В каждой УИК на этот пост «был назначен преимущественно мужчина».
Председатель ЦИК России Элла Памфилова и член ЦИК Анатолий Сысоев (справа)
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Впервые, такой практики не было, исходим из той ситуации, которая есть», — сказала она.
Госпожа Памфилова добавила, что все участки, где необходимо, обеспечены резервными источниками электропитания, а также металлодетекторами. Также она сообщила, что ЦИК предотвратил попытку «большой киберагрессии».
О практической стороне таких мер ЦИК уже рассказывал ранее: Элла Памфилова анонсировала всероссийскую тренировку членов избиркомов совместно с МЧС и МВД, в ходе которой будут отрабатывать возможную эвакуацию и помощь правоохранителям в обезвреживании провокаторов.
Решение принимается на фоне зафиксированного ЦИКом в преддверии выборов роста числа атак на избирательную систему и обстрелов помещений избирательных комиссий.
Параллельно в комиссии подготовлен проект постановления об особенностях подготовки и проведения выборов в период действия военного положения. Как отмечал зампред ЦИКа Николай Булаев, это не первый такой документ: подобные меры на отдельных территориях принимаются с 2022 года, но нуждаются в актуализации.