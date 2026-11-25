Удвоение и наказание
ЦИК подсчитал случаи повторного голосования на недавних выборах
Система «Стоп-дубль» на сентябрьских выборах в Госдуму дала осечку дважды, сообщил на заседании Центризбиркома (ЦИК) 25 ноября член комиссии Антон Лопатин. Он доложил об итогах проверки, которую завершила рабочая группа по контролю за однократностью голосования. В результате выявлено два случая, когда избиратели дважды получили бюллетени в ходе одного и того же голосования.
Начиная с 2019 года ЦИК после каждого единого дня голосования проводит проверку случаев, когда избиратели аннулировали ранее поданное заявление о голосовании по месту пребывания или участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), чтобы проголосовать по месту жительства. Практика таких проверок была введена после многочисленных попыток публично продемонстрировать уязвимость избирательной системы посредством многократного голосования. В 2026 году во всех регионах России, а также на участках в 25 странах членам избиркомов была доступна система «Стоп-дубль», позволяющая в режиме онлайн проверить, не получал ли избиратель бюллетень ранее на других участках.
Всего, по словам Антона Лопатина, на этих выборах из списков участников ДЭГ были исключены 38,5 тыс. избирателей, пришедших проголосовать на свой участок (в том числе 259 человек за рубежом). При этом через систему «Стоп-дубль» проверялось, не проголосовал ли человек онлайн, и, если таких данных в системе не было, его вносили в списки голосующих по месту жительства и выдавали бюллетень. По поводу избирателей, подавших заявление о голосовании по месту пребывания через систему «Мобильный избиратель», но вернувшихся на свой участок, также через «Стоп-дубль» запрашивалась информация о факте голосования по месту «приписки», и только после этого их вносили в списки по месту жительства.
В рамках проверки у избиркомов были запрошены данные о гражданах, вернувшихся на свои участки. Всего были вскрыты списки избирателей, голосовавших на 1945 участках в 83 субъектах РФ и 5 иностранных государствах, и проверены 2669 подписей. Еще 4972 списка в 56 регионах были подняты для проверки 7693 избирателей, голосовавших на региональных выборах. Учитывались также информация СМИ, соцсетей и обращения граждан.
В итоге было выявлено два случая двойного голосования. В Сахалинской области гражданин получил бюллетени и по месту нахождения, и по месту жительства: нарушитель уже оштрафован на 30 тыс. руб., а ответственным за проверку членам комиссии поставлено на вид. В Белгородской области избирательница проголосовала сначала досрочно, а потом через ДЭГ и сама же сообщила о двойном голосовании. Материалы проверки в отношении нее будут направлены в МВД для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. В целом же, подвел итог Антон Лопатин, использованные избирательной системой механизмы контроля за двойным голосованием следует считать эффективными. Но комиссия продолжит работу по их совершенствованию, пообещал он.
Зампред ЦИКа Николай Булаев добавил, что сервис «Стоп-дубль» — это достаточно сложная система, которую еще не все участковые комиссии добросовестно используют. Но создан он не на один день, и нужно учиться его применять для того, чтобы избегать случаев двойного голосования — умышленных или неумышленных, подчеркнул господин Булаев: «Сервис сделан, он работает, давайте будем его эффективно использовать».
Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты РФ Алексей Песков сообщил “Ъ”, что общественное наблюдение фактов двойного голосования на участках не выявило. А статистика ЦИКа, по его мнению, показывает, что «двойное голосование так и не стало массовым явлением».
Электоральный юрист Гарегин Митин считает, что угроза массового распространения неоднократного голосования выглядела вполне реальной во времена, когда только внедрялся «Мобильный избиратель». Тогда комиссии перестраховывались и часто отказывали в голосовании по месту жительства тем, кто успел «открепиться», вспоминает эксперт,— это даже привело к заметному количеству судебных споров. Но технологии развиваются, и возможность мгновенной передачи информации от одной комиссии к другой больше не является проблемой. Поэтому угроза перешла в разряд маловероятных, а процедура проверки сохраняется скорее как дополнительный ритуал подтверждения легитимности выборов — хотя совсем лишним его считать пока рано, добавляет господин Митин.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 3