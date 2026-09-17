Глава избиркома в Запорожской области погибла при ударе БПЛА

В Запорожской области при ударе БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии. Об этом сообщил Центризбирком России.

По данным ЦИК, Елена Астанина погибла при атаке дрона в селе Октябрьское Токманского муниципального округа 15 сентября. В российской избирательной системе она работала с 2022 года.

«Участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», — отметили в избиркоме.