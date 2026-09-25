ЦИК: на прошедших выборах бойцы СВО стали самыми активными избирателями
Участвующие в специальной военной операции военнослужащие во время прошедших выборов оказались самыми активными избирателями, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время брифинга 25 сентября.
«Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально, а выборы как важный элемент этой нормальности», — сказала Элла Памфилова.
Как рассказала госпожа Памфилова, по результатам выборов партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Накануне председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал показанные партией результаты историческим успехом.
Председатель ЦИК Элла Памфилова еще до прошедших выборов, 17 сентября 2026 года, характеризовала военнослужащих как одну из самых активных групп избирателей. Для их голосования были предусмотрены специально образованные избирательные участки в Карелии, Вологодской, Калининградской и Новгородской областях.
Избирательные комиссии на таких участках формировались из числа самих военнослужащих.