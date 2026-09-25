Составлено ИИ-Ассистентъ

Председатель ЦИК Элла Памфилова еще до прошедших выборов, 17 сентября 2026 года, характеризовала военнослужащих как одну из самых активных групп избирателей. Для их голосования были предусмотрены специально образованные избирательные участки в Карелии, Вологодской, Калининградской и Новгородской областях.

Избирательные комиссии на таких участках формировались из числа самих военнослужащих.