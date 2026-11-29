Экзамен по истории для 9-х классов сделают в форме зачета
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил «РИА Новости», что школьники девятых классов при сдаче первого устного экзамена по истории смогут получить зачет или незачет. По его словам, оцениваться испытание будет именно в таком формате.
Первое обязательное устное собеседование по истории для девятиклассников состоится весной 2028 года. Ежегодно его будут сдавать около полутора миллионов школьников, уточнил министр.
Сергей Кравцов добавил, что в 2026/27 учебном году сдавать экзамен не придется: апробация проходит только в отдельных школах. Демонстрационные варианты и порядок проведения будут опубликованы до 1 сентября 2027 года.