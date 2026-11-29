Россиянин Виталий Безродных оказался совладельцем криптокомпании Tether
Российский венчурный инвестор Виталий Безродных владеет долей в криптокомпании Tether на несколько миллиардов долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Ранее информация о его участии в капитале эмитента крупнейшего стейблкоина USDT публично не раскрывалась. По данным FT, 56-летний Безродных вложился в Tether примерно в 2017 году и является одним из значительных инвесторов компании.
Безродных — сооснователь венчурной компании Fulgur Ventures, которая несколько раз инвестировала совместно с Tether, в том числе в проекты биткоин-инфраструктуры Utexo и Jan3. По данным источников FT, он также был одним из ранних инвесторов биткоина. Ранее Безродных занимал руководящую должность в «Лаборатории Касперского» и был ее акционером до 2012 года.
Tether выпускает USDT — крупнейший в мире стейблкоин, привязанный к доллару. За девять месяцев компания получила $4,5 млрд чистой операционной прибыли, а объем USDT в обращении достиг $174 млрд. По словам гендиректора Паоло Ардоино, число пользователей Tether превышает 730 млн, каждый квартал добавляется около 30 млн новых кошельков.