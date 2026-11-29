Безродных — сооснователь венчурной компании Fulgur Ventures, которая несколько раз инвестировала совместно с Tether, в том числе в проекты биткоин-инфраструктуры Utexo и Jan3. По данным источников FT, он также был одним из ранних инвесторов биткоина. Ранее Безродных занимал руководящую должность в «Лаборатории Касперского» и был ее акционером до 2012 года.