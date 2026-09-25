Памфилова: почти 37 тыс. бюллетеней были признаны недействительными

Почти 37 тыс. бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму были признаны недействительными. Их доля составила 1,36% от общего числа. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании по утверждению итогов выборов.

Бюллетень признается недействительным, если он заполнен или оформлен не по правилам. Госпожа Памфилова уточнила, что недействительные бюллетени обнаружили на 20 избирательных участках в 12 регионах России: Бурятии, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской, Самарской областях и Москве.

За рубежом на 333 избирательных участках недействительными были признаны более 6,9 тыс. бюллетеней. По словам госпожи Памфиловой, это менее 2,5% от общего числа извлеченных из ящиков для голосования бюллетеней.