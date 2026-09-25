Памфилова: почти 37 тыс. бюллетеней были признаны недействительными
Почти 37 тыс. бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму были признаны недействительными. Их доля составила 1,36% от общего числа. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании по утверждению итогов выборов.
Бюллетень признается недействительным, если он заполнен или оформлен не по правилам. Госпожа Памфилова уточнила, что недействительные бюллетени обнаружили на 20 избирательных участках в 12 регионах России: Бурятии, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской, Самарской областях и Москве.
За рубежом на 333 избирательных участках недействительными были признаны более 6,9 тыс. бюллетеней. По словам госпожи Памфиловой, это менее 2,5% от общего числа извлеченных из ящиков для голосования бюллетеней.
Само наличие недействительных бюллетеней не отменяет результаты выборов целиком. На выборах 2021 года Центральная избирательная комиссия признала голосование состоявшимся и действительным, хотя итоги на 19 избирательных участках были отменены из-за невозможности установить волеизъявление избирателей. При этом ЦИК заявил, что итоговые протоколы в целом объективно отражают результат голосования.
Для отмены результата по одномандатному округу на выборах депутатов Государственной думы требуется признать недействительными итоги на участках, где проживает не менее четверти всех избирателей округа. Поэтому число недействительных бюллетеней само по себе не означает пересмотра распределения мандатов: решающим является не только их количество, но и масштаб нарушений по отношению к округу или конкретному участку.