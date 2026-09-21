ЦИК опубликовал результаты выборов в Госдуму после подсчета 95% голосов

После подсчета 95% голосов на выборах в Госдуму «Единая Россия» сохраняет лидерство, получив 57,83% голосов. КПРФ набрала 13,80%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%, следует из данных Центризбиркома. «Справедливая Россия» получает 4,96% голосов и пока не проходит в парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По последним данным, явка превысила 56%. Результат «Единой России» по числу голосов превзошел показатель 2021 года. С учетом одномандатных округов партия может получить около 330 мандатов, сохранив конституционное большинство.

О том, как прошли выборы, читайте в материале «Ъ» «Отработали на пятерку».