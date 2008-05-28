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12:13
Суд арестовал первых обвиняемых в массовых беспорядках 27 июля
12:41
ВЦИОМ: 29% москвичей не согласны с отказом в регистрации кандидатам в Мосгордуму
11:40
МИД России заявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США
10:52
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
11:06
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке
13:36
Дамаск возложил ответственность за прекращение огня в Идлибе на Анкару
13:23
Китай назвал выход США из ДРСМД «игнорированием международных обязательств»
13:08
МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 1,2%
13:04
Индия, второй по величине импортер угля, может сильно сократить закупки
13:00
Организатор краудфандинга для террористов получил 17 лет колонии
12:52
Россия, Турция и Иран удовлетворены прогрессом в переговорах по Сирии
12:30
«Дикси» отрицает возможный переход в компанию Ольги Наумовой
12:19
СКР объединил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полиции
12:06
Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
12:00
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке нападения на воинскую часть
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(обновлено: 02.08.2019)
Таиланд. Ситуация в стране
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Референдум по новой конституции грозит стране потрясениями
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Россия и Таиланд обещают наторговать на $10 млрд в год
В Санкт-Петербурге состоялись переговоры премьеров двух стран
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Туризм побеждает терроризм
Статья в тайской газете не развернула турпоток из России
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Таиланд выдал четырех разыскиваемых россиян
В результате взрыва в Бангкоке погибли 19 человек
Информации о пострадавших в теракте гражданах России пока нет
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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