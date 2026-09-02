Генпрокурор России подписал программы сотрудничества с коллегами из трех стран

Генеральный прокурор России Александр Гуцан подписал обновленную программу сотрудничества с генпрокурором Таиланда Иттхипхоном Кэутхипом. Такие же договоры глава ведомства подписал с главами антикоррупционных служб Мьянмы и Камбоджи — У Соу Тхейном и Ом Йентиенгой. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Встречи с коллегами проходили на XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В разговоре с У Соу Тхейном господин Гуцан отметил плодотворность совместной работы двух ведомств. Особенно востребованными генпрокурор назвал мероприятия по программам сотрудничества. В частности, в программе на 2027-2028 годы есть пункт о продолжении обмена практикой противодействия коррупции, а также проведении экспертных консультаций.

На переговорах с Ом Йентиенгом Александр Гуцан обратил внимание на высокий уровень правового взаимодействия России и Камбоджи. Он напомнил, что в этом году Генпрокуратура и Антикоррупционная служба подписали договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Программа сотрудничества ведомств включила мероприятия по обмену опытом в области финансовых расследований, а также работы по предупреждению коррупционных преступлений и возврату активов.

Господин Гуцан на встрече с генпрокурором Таиланда Иттхипхоном Кэутхипом напомнил об успешной реализации двух межведомственных программ. Как уточнили в российском ведомстве, обновленная программа предусматривает обсуждение вопросов противодействия в налоговой и финансовой сферах, а также незаконному обороту цифровых валют и в сфере защиты прав предпринимателей.

Никита Черненко