В Бангкоке объявили режим бедствия из-за наводнения

Власти Бангкока в субботу объявили режим бедствия во всех 50 районах города из-за сильного наводнения, вызванного непрекращающегося дождями. Информацию передает агентство AFP.

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Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что с 24 сентября в столице Таиланда выпало почти 300 мм осадков, из-за чего «основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду». Наводнение затопило жилые дома и дороги, особенно вблизи каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп, добавили в администрации города.

Районные администрации разворачивают пункты временного размещения в незатопленных административных зданиях и школах. Местные власти призывают людей оставаться дома.