При наводнении в Таиланде погибли более 20 человек
Из-за вызванных ливнями наводнений в Таиланде погибли 23 человека. Из них четверо — в Бангкоке, сообщает Reuters со ссылкой на данные местного МВД. В общей сложности наводнения затронули уже 42 провинции.
Ливни в стране не прекращаются с 16 сентября. Из-за непогоды повреждено более 580 тыс. жилых домов. 26 сентября в Бангкоке, во всех 50 районах, объявили режим бедствия. В центрах эвакуации было размещено почти 6 тыс. человек. По подсчетам МВД Таиланда, более 80 тыс. человек, живущих в затопленных районах, не могут покинуть свои дома и выбраться в безопасные места. Ущерб от наводнений оценили в $327 млн.
Масштаб затопления Бангкока связан не только с продолжительностью ливней, но и с пропускной способностью городской системы отвода воды: с 24 сентября в столице выпало почти 300 мм осадков, а основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду. Поэтому режим бедствия был объявлен на фоне ситуации, когда водоотведение перестало справляться с поступающим объемом воды.
В ноябре 2025 года юг Таиланда уже пережил мощное наводнение: оно затронуло около 2 млн человек, привело к гибели 162 человек и эвакуации 13 округов. Тогда для помощи пострадавшим армия направляла вертолеты и флот, что показывает, что при крупных паводках спасательные работы в стране выходят за рамки обычных коммунальных мер.