Буддийский монах арестован в Таиланде за растрату $3 млн монастырских средств

Полиция Таиланда арестовала бывшего настоятеля буддийского монастыря Ват Пхуттайсаван по обвинению в присвоении пожертвований и доходов храма. Как сообщает BBC, ущерб от деятельности настоятеля Пхра Вачираяна Ви оценивается в 92–100 млн батов (около $3 млн). Сразу после ареста он был лишен монашеского сана, и теперь его судят как обычного гражданина.

Как показало расследование, Пхра Вачираян Ви на протяжении, как минимум, двух лет регулярно присваивал себе пожертвования и доходы от продаж буддийских амулетов и других священных предметов.

Кроме того, настоятель находился в сексуальной связи с 47-летней Пуньяви Рунгрыанг. Дома у настоятеля хранились видеозаписи интимных сцен с этой женщиной. Пуньяви Рунгрыанг была сообщницей настоятеля и помогала ему отмывать незаконно полученные средства. В ходе обысков у настоятеля и его сообщницы были найдены наличные деньги, слитки золота, драгоценности, документы на землю. Общая стоимости найденных активов оценивается примерно в $6,4 млн.

Женщина также арестована и ожидает суда за пособничество и растрату. Как полагают правоохранительные органы, к преступлениям пары могут быть причастны еще два-три человека. Бывшему настоятелю может грозить длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного, а также полная конфискация имущества.

Полиция вышла на настоятеля и его подругу благодаря анонимному сообщению, полученному в середине июля 2026 года. Год назад полиция открыла горячую линию для жалоб на «недостойное поведение» монахов. Этому предшествовал скандал из-за сексуальной связи девяти буддийских монахов с женщиной.

Алена Миклашевская