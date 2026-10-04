В Таиланде задержали россиянина за нелегальную работу гидом
Морская полиция Пхукета и Центральное бюро расследований Таиланда задержали 32-летнего россиянина. Мужчина нелегально работал гидом на туристическом судне, передает Thaipost.
Изначально на мужчину пожаловались в полицию туристы, которые снимали его на телефон. Увидев камеру, россиянин начал угрожать им и требовать удалить видео. К судну вскоре подплыли сотрудники правоохранительных органов.
Полицейские узнали, что мужчина фактически работал гидом: рассказывал о достопримечательностях, рекомендовал места для посещения и брал за это деньги. Законодательство страны запрещает иностранцам оказывать такие услуги. Кроме того, официального разрешения на какую-либо работу в Таиланде у россиянина не было.
Мужчину задержали и доставили в полицейский участок Пхукета. Ему предъявлены обвинения по статьям, которые предусматривают штраф до 200 тыс. бат (500 тыс. рублей), лишение свободы на срок до одного года или депортацию.
Оплачиваемое сопровождение туристов в Таиланде рассматривается не как обычная помощь путешественникам, а как трудовая деятельность, создающая конкуренцию местным гидам. Поэтому иностранец, который зарабатывает на таких услугах, не может прикрываться туристическим статусом: для трудового мигранта туристическая виза не предназначена, а последствием может стать выдворение из страны.
Контроль распространяется именно на соблюдение миграционных правил при работе без разрешения и, по оценке экспертов, в Таиланде за этим следят особенно активно. Для иностранца это означает риск не только прекращения работы, но и миграционных последствий вплоть до депортации.