АТОР опровергла сообщения об отменах туров в Таиланд из-за COVID-19

Туроператоры не выпускали предупреждений об угрозе заражения коронавирусом в Таиланде и не отменяют по этой причине оплаченные туры. Об этом заявила ТАСС Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры … не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, ввиду отсутствия угрозы безопасности в Таиланде», — заявили в организации.

По сведениям АТОР, официальной информации о вспышке COVID-19 в Таиланде нет. Уровень заболеваемости сейчас в стране почти в три раза ниже, чем в среднем за последние три года, а летальность остается на уровне гриппа, указали в организации. АТОР также не наблюдает волны отмены туров.

Сегодня Telegram-канал «Москва сегодня» сообщил, что туроператоры предупреждают россиян о возможной отмене туров на октябрь–декабрь в Таиланд из-за «мощной вспышки COVID-19». Как утверждается в публикации, за месяц в стране выявили около 65 тыс. случаев заболевания — в первую очередь в Паттайе, Бангкоке и на Пхукете.