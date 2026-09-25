Таиланд планирует ввести туристический сбор в размере $13,5 в 2027 году
Власти Таиланда планируют ввести повышенный сбор для иностранных туристов в размере 450 батов (около $13,5). Об этом пишет The Nation со ссылкой на проект инициативы.
Изначально правительство планировало ввести платеж в 300 батов ($9) для прилетающих в страну и 150 батов ($4,5) для въезжающих по суше и морю. Теперь власти обсуждают введение единого сбора в 450 батов для путешественников вне зависимости от способа въезда в страну.
Сначала плату будут взимать с туристов, прибывающих в Таиланд на самолете. Потом механизм распространят на тех, кто пересекает границу по суше или воде. Налог только с авиапассажиров может принести за год свыше 12 млрд батов (около $360 млн) в Фонд развития туризма страны, считают авторы инициативы. После полного запуска механизма — до 15 млрд батов ($450 млн).
«Собранные средства пойдут на модернизацию туристической инфраструктуры Таиланда и повышение стандартов безопасности, что поможет сектору развиваться, не полагаясь полностью на государственный бюджет»,— заявили в департаменте по связям с общественностью Таиланда.
Начать взимать плату планируют с первого квартала 2027 года. Пока этот проект проходит общественное обсуждение, которое завершится 28 сентября. Затем документ рассмотрит Национальный комитет по туристической политике и правительство.
Прежде Таиланд сократил сроки безвизового пребывания до 30 дней для туристов из 60 стран, включая Россию. Новые правила позволяют единоразово продлить пребывание еще на 30 дней. Для этого нужно обратиться в иммиграционную службу Таиланда и оплатить сбор в размере $58.
Практическим ограничением для туристического сбора в Таиланде остается порядок определения плательщиков. При прежнем обсуждении авиакомпании указывали на сложности избирательного применения платежа к иностранцам, гражданам Таиланда и экспатриантам, а туристические операторы требовали более четких правил. Поэтому единая ставка сама по себе не снимает необходимости подробно прописать процедуру взимания и категории освобожденных от платежа.
Идея направлять сбор на нужды туризма обсуждалась в Таиланде и раньше. В мае 2021 года власти связывали его с созданием туристического фонда для чрезвычайных ситуаций, а в апреле 2023 года сообщалось, что большую часть средств предполагается тратить на улучшение и ремонт туристических объектов, включая храмы и музеи.