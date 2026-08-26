В магазинах 7-Eleven в Таиланде появились российские сладости

В магазинах сети 7-Eleven в Таиланде появились российские кондитерские изделия. Среди них — шоколад и другие сладости брендов «Ронни», «Аленка», «Крокант» и «Ярче». Об этом рассказал ТАСС глава представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Таиланде Никита Деркач.

«Это первый этап выхода на рынок, в ходе которого в 50 магазинах появилась продукция по семи позициям»,— рассказал господин Деркач. Торговые точки охватывают курортные провинции Пхукет и Чонбури, а также Бангкок с прилегающей провинцией Самутпракан.

Ранее российская продукция была представлена только в точечных туристических магазинах. Их появление в 7-Eleven открывает новый канал продаж, ориентированный в том числе на местных жителей, отметил Никита Деркач. «Если продажи будут успешными, мы намерены обсудить увеличение числа магазинов и расширение ассортимента»,— отметил он. Представитель РЭЦ подчеркнул, что позже на рынок могут выйти российские продукты питания, напитки, косметика и товары для дома.

В мае торговый представитель России в Таиланде Юрий Лыжин рассказывал, что таиландские магазины расширяют ассортимент российских продуктов из-за спроса со стороны туристов из РФ. По данным Минтуризма Таиланда, с начала года страну посетили 1,2 млн россиян.