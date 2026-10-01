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Число жертв наводнения в Таиланде выросло до 40

Из-за продолжающихся наводнений в Таиланде погибли 40 человек, сообщил представитель правительства Эккапоб Пианписес, передает Bangkok Post. Ранее власти страны сообщали о 23 погибших.

Паводки охватили территорию общей площадью около 2,7 тыс. кв. км. Наибольший ущерб зафиксирован центральной части страны.

От паводков, вызванных сезонными муссонными дождями, в Таиланде пострадали свыше 2,6 млн человек. В Бангкоке, где из-за ливней в субботу объявили режим бедствия, стихия затронула около порядка 700 тыс. жителей. Сейчас с прекращением осадков уровень воды в тайской столице в основном снизился, однако подтопленными остаются отдельные трассы — городские власти советуют выбирать пути объезда.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Масштаб последствий в Бангкоке связан с тем, что с 24 сентября выпало почти 300 мм осадков. Основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду, поэтому ливни быстро превратились в подтопления городской инфраструктуры.

В ответ местные власти призывали жителей оставаться дома.

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