Решетников допустил поставки российского газа в Таиланд по Севморпути
Россия может поставлять газ в Таиланд по разным маршрутам, в том числе по Северному морскому пути. Об этом рассказал на российско-таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, Таиланду нужны надежные поставщики, а Россия располагает необходимыми мощностями.
«Они очень много берут из (Персидского.—"Ъ") залива — в общем, с заливом мы понимаем теперь все риски — и заинтересованы в диверсификации. И здесь Россия, которая может поставлять сюда газ и с северо-запада, и по Севморпути с наших северных мощностей, и, разумеется, с востока..., во всем этом заинтересована. Поэтому здесь нужен такой предметный, постоянный диалог»,— пояснил господин Решетников «Вестям» на форуме.
Министр добавил, что Россия заинтересована в долгосрочном энергетическом партнерстве с Таиландом. «Мы стали больше поставлять сюда, например, минеральных удобрений, мы стали больше сюда поставлять металлов»,— уточнил Максим Решетников.