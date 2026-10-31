Решетников допустил поставки российского газа в Таиланд по Севморпути

«Они очень много берут из (Персидского.—"Ъ") залива — в общем, с заливом мы понимаем теперь все риски — и заинтересованы в диверсификации. И здесь Россия, которая может поставлять сюда газ и с северо-запада, и по Севморпути с наших северных мощностей, и, разумеется, с востока..., во всем этом заинтересована. Поэтому здесь нужен такой предметный, постоянный диалог»,— пояснил господин Решетников «Вестям» на форуме.