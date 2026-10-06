Генконсульство уточнило состояние пострадавшего в ДТП на Пхукете россиянина

Подросток из России, пострадавший в ДТП на Пхукете, впал в кому. Его госпитализировали в одно из лечебных заведений провинции. Об этом сообщил ТАСС генконсул России в островной провинции Егор Иванов.

ДТП с участием двух мотоциклов произошло около 03:00 по местному времени (23:00 мск) 5 октября. Погиб россиянин 1994 года рождения. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, погибший — сын бывшего мэра Махачкалы Асхабали Мусаев. Генконсульство помогает родственникам мужчины в репатриации тела. Полиция ведет расследование происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, несовершеннолетний парень ехал к друзьям на байк-такси. Его мопед столкнулся лоб в лоб с другим байком, за рулем которого был Асхабали Мусаев. От мощного удара подросток вылетел на тротуар и потерял сознание. Сын бывшего чиновника умер в больнице. Водитель байк-такси погиб на месте, утверждает Shot.

Родные подростка рассказали Telegram-каналу, что он находится в крайне тяжелом состоянии. Ему уже провели одну операцию. У парня сильно повреждены челюсть, нос и другие лицевые кости.