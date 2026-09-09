МИД Таиланда призвал Израиль повлиять на поведение своих туристов

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу на пресс-конференции 8 сентября в Бангкоке заявил, что провел беседу с послом Израиля Алоной Фишер-Камм. Во время разговора он призвал Израиль обеспечить соблюдение его гражданами местных законов и обычаев. К тревожным примерам он отнес израильских предпринимателей, подозреваемых в использовании тайских подставных лиц для обхода ограничений на иностранную собственность, а также туристов, действия которых вызвали трения с местным населением на островах Ко Панган, Ко Самуи и Пхукет, сообщает Bloomberg.

«Таиланд — страна, которая приветствует туристов, но это не означает, что туристы, независимо от национальности, могут делать все, что им вздумается»,— заявил господин Пхуангкеткеу журналистам. Он подчеркнул, что Таиланд будет применять свои законы в отношении иностранцев независимо от их гражданства. По словам главы МИД, посол Израиля признала обоснованность опасений и согласилась «активизировать усилия по информированию израильских посетителей о надлежащем поведении в Таиланде».

Bloomberg привел в пример гражданина Израиля, осужденного судом острова Ко Самуи за угрозы владельцу экзотического зоопарка из Таиланда из-за баннера «Свободная Палестина». Согласно правительственному распоряжению, его действия были расценены как угроза общественному порядку и моральным принципам. Мужчина был депортирован по распоряжению премьер-министра Анутина Чарнвиракула.

Таиланд сейчас фиксирует значительный рост туристических поездок из Израиля. За первые восемь месяцев этого года страну посетили более 277 тыс. израильтян, что примерно на 7% больше, чем за тот же период 2025 года. В прошлом году число приехавших из Израиля увеличилось почти на 46% и достигло 410,1 тыс. человек. При этом общее число иностранных туристов, прибывающих в Таиланд, сократилось более чем на 7%.

Влад Никифоров