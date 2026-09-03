Премьер-министры Таиланда и Сингапура исполнили песни The Beatles и Боба Дилана

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун исполнил песню The Beatles «Let It Be», на гитаре ему аккомпанировал премьер-министр Сингапура Лоренс Вон. Как сообщает AP, это импровизированное выступление произошло в рамках официального визита главы правительства Сингапура в Гонконг.

Концерт «на высшем уровне» прошел в здании Санти-Майтри, расположенном на территории дома правительства в Бангкоке, и стал завершением официального визита сингапурской делегации. Дуэт премьеров также исполнил песню Боба Дилана «Blowin’ in the Wind». Видео выступления широко разошлось в соцсетях и получило множество положительных отзывов о качестве исполнения.

Алена Миклашевская