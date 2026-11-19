Дональд Трамп почувствовал себя победителем
Президент США счел свое азиатское турне успешным до его окончания
Еще не завершив трехдневное турне в Азию, апофеозом которого стала историческая трехсторонняя встреча в четверг, 19 ноября, президента США с лидерами Китая и России, Дональд Трамп заговорил о выдающихся итогах своего визита. В актив себе он записал торговые договоренности с Филиппинами и Таиландом, достигнутые в Маниле на саммите АСЕАН. Предметом же особой гордости стало то, что в аэропорту Шэньчжэня лидера США встречал лично Си Цзиньпин.
Визит Дональда Трампа в Манилу, где проходил саммит АСЕАН, занял у главы Белого дома всего 24 часа. Он приземлился в столице Филиппин днем 17 ноября, уже когда пленарное заседание этого объединения южноазиатских стран закончилось. Впрочем, президент США прибыл туда вовсе не для участия в асеановских заседаниях. Размявшись на первой для него лидерской встрече QUAD — неформального союза по безопасности, объединяющего США, Австралию, Индию и Японию,— Трамп отправился на блицпереговоры с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном. И уже десять минут спустя объявил о подписании с Бангкоком торгового соглашения.
Официальные лица Таиланда между тем подчеркнули, что подписание документа свидетельствует лишь о прогрессе в переговорах, а не о заключении юридически обязывающего соглашения. Но настроения Трампу это не испортило.
Сутки спустя Белый дом объявил, что после подписания торгового соглашения с Таиландом «будут отменены пошлины на 99% товаров, а также сняты нетарифные барьеры на американские автомобили, медоборудование, фармацевтические препараты, этанол и мясо птицы». Кроме того, Бангкок, по утверждению Белого дома, согласился выделить до $123 млн на закупку американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Схожую историю успеха Трамп транслировал и по итогам встречи 18 ноября с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом. Уже заходя на борт своего самолета, чтобы лететь на саммит АТЭС в Шэньчжэне, Трамп заявил, что подписал «очень крупную торговую сделку» с филиппинским правительством, не сообщив ни малейшей детали. В Маниле о какой-либо сделке в тот день не упомянули ни слова.
И снова на выручку пришел Белый дом: в сообщении, попавшим в СМИ к утру 19 ноября, было сказано, что достигнутые президентом США договоренности позволили обеспечить «коммерческие сделки и стратегические инвестиции для американских компаний» на сумму более $17 млрд. В частности, была завершена сделка с филиппинской авиакомпанией Philippine Airlines на сумму $12 млрд, в рамках которой авиакомпания должна приобрести до 20 самолетов Boeing 787 и двигатели GE Aerospace. Кроме того, согласно пресс-релизу, Вашингтон предоставит Маниле кредит на сумму более $2 млрд для укрепления оборонного потенциала и системы безопасности Филиппин при помощи американских поставщиков.
В Шэньчжэне у Дональда Трампа появился новый повод для ликования.
Принимая там американского президента, глава КНР Си Цзиньпин позволил себе то, что раньше никогда не делал,— он впервые лично встретил лидера иностранной державы прямо у трапа самолета. «Китай — страна вежливости с традицией взаимности»,— пояснил этот жест товарищ Си, ответив таким образом взаимностью на теплый прием, оказанный ему Трампом во время визита председателя КНР в США в сентябре. Тогда, как известно, глава Белого дома — также вопреки протоколу — лично встретил китайского лидера у трапа его самолета.
Уже на следующее утро в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, какой заголовок он хотел бы увидеть в СМИ по итогам трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, которая на тот момент еще не состоялась, глава Белого дома заявил: «Думаю, я уже получил этот заголовок, потому что у меня прекрасные отношения с Китаем. Вы видели вчерашнее приветствие, которого в истории Китая еще не было. Это было очень уважительно, и я это ценю. Это большая победа для нас».
В столь приподнятом настроении Дональд Трамп оставался и весь четверг — самый насыщенный и кульминационный день не только для него самого, но и для доброй половины человечества. Выступив перед другими лидерами стран АТЭС и похвалив в своей речи американскую экономику и ее лидерство в разработке искусственного интеллекта, президент США далее провел 40-минутные переговоры с Владимиром Путиным (подробнее см. стр. 1). «У нас прекрасные отношения на протяжении многих лет. Мы давно знаем друг друга»,— сказал Трамп, входя в зал. И тут же выразил уверенность, что «из этого может получиться много хорошего или, по крайней мере, может начаться что-то хорошее».
Выйдя от Путина, Трамп продолжил разминку перед трехсторонним саммитом встречей с хозяином саммита.
Назвав Си Цзиньпина своим другом, с которым у него «выдающиеся личные отношения», президент США тут же посетовал, что журналистов не допустили на некоторые его мероприятия. «Жаль, что СМИ не смогли увидеть кое-что из того, что происходило, потому что каждое, абсолютно каждое действие было идеально исполнено»,— без ложной скромности заявил глава Белого дома.
Встреча с председателем Си продлилась около часа, и после нее президент США также вышел явно довольным собой и собеседником. «И Соединенные Штаты, и Китай заинтересованы в том, чтобы энергоресурсы поступали через Ормузский пролив»,— заявил Трамп, сидя за столом напротив Си Цзиньпина, от лица их обоих. И тут же заявил, что они «оба твердо убеждены», что у Ирана не должно быть ядерного оружия.
Трамп не мог не сказать что-то приятное своему китайскому собеседнику — и он сделал это, напомнив, что США не поддерживают независимость Тайваня.
Вскоре стартовала трехсторонняя встреча Трампа, Путина, и Си, продлившаяся полтора часа. «Думаю, наша встреча будет успешной»,— по традиции забегая вперед, анонсировал Трамп трехсторонние переговоры еще до их начала.
У американской прессы заверения главы Белого дома в достигнутых и ожидаемых успехах вызвали очевидный скепсис. «Пышность и торжественность, но пока мало результатов для Трампа»,— выразил общие настроения корреспондент NBC News.