Уже на следующее утро в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, какой заголовок он хотел бы увидеть в СМИ по итогам трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, которая на тот момент еще не состоялась, глава Белого дома заявил: «Думаю, я уже получил этот заголовок, потому что у меня прекрасные отношения с Китаем. Вы видели вчерашнее приветствие, которого в истории Китая еще не было. Это было очень уважительно, и я это ценю. Это большая победа для нас».