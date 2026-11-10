Две россиянки пострадали при столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде
Скоростной катер столкнулся с рыболовным судном у берегов города Паттайя в Таиланде. На борту катера находилось 27 человек, в том числе две гражданки России. Они получили незначительные травмы, пишет местное издание Daily News.
Среди пострадавших также есть граждане Украины и Таиланда. Всего девять человек. Врачи оказали им помощь на месте, а затем доставили в больницу.
Прогулочный катер врезался в двухпалубный траулер накануне вечером. Рыболовное судно шло с включенными фарами и попыталось сбросить скорость при виде катера, но избежать столкновения не удалось. Полиция начала расследовать обстоятельства инцидента.