Премьер-министр Таиланда призвал туристов умирать на родине

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал ужесточить меры по отношению к иностранцам, которые «ведут себя агрессивно» или занимаются незаконной коммерческой деятельностью. Он также призвал туристов умирать на родине, а не в королевстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valeria Mongelli / Reuters Фото: Valeria Mongelli / Reuters

«Если вы умираете, идите умирайте дома. Не надо умирать здесь. И не эксплуатируйте нас»,— сказал Анутхин Чанвиракун на совещании с губернаторами провинций (цитата по The Nation). Он предостерег иностранцев от создания частных кладбищ в Таиланде. «Это уже перебор, это выходит далеко за рамки дозволенного. Вам следует быть благодарными за то, что мы позволили вам сюда приехать»,— заявил премьер.

Анутхин Чанвиракун сделал заявление спустя два дня после эксгумации останков четырех человек с нелицензированного еврейского кладбища в провинции Чаченгсау на северо-востоке Таиланда. Правительство распорядилось перенести останки на лицензированное кладбище в соседней провинции, сообщал Bankgkok Post.