Премьер-министр Таиланда призвал туристов умирать на родине
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал ужесточить меры по отношению к иностранцам, которые «ведут себя агрессивно» или занимаются незаконной коммерческой деятельностью. Он также призвал туристов умирать на родине, а не в королевстве.
Фото: Valeria Mongelli / Reuters
«Если вы умираете, идите умирайте дома. Не надо умирать здесь. И не эксплуатируйте нас»,— сказал Анутхин Чанвиракун на совещании с губернаторами провинций (цитата по The Nation). Он предостерег иностранцев от создания частных кладбищ в Таиланде. «Это уже перебор, это выходит далеко за рамки дозволенного. Вам следует быть благодарными за то, что мы позволили вам сюда приехать»,— заявил премьер.
Анутхин Чанвиракун сделал заявление спустя два дня после эксгумации останков четырех человек с нелицензированного еврейского кладбища в провинции Чаченгсау на северо-востоке Таиланда. Правительство распорядилось перенести останки на лицензированное кладбище в соседней провинции, сообщал Bankgkok Post.
В сентябре 2025 года премьер-министром Таиланда стал Анутхин Чанвиракун, известный также как «король каннабиса» за поддержку декриминализации марихуаны, и его победа на выборах стала результатом сделки с оппозиционной Народной партией.
Ранее, 12 декабря 2025 года, Анутхин Чанвиракун инициировал роспуск нижней палаты парламента, что, по данным Reuters, было сделано для того, чтобы разрешить тупик в обсуждении конституционных изменений, блокировавший прогресс. Эта мера стала «игрой на опережение» на фоне слухов о возможном вынесении ему вотума недоверия. Он возглавляет правительство парламентского меньшинства, так как его партия контролирует 69 из 500 мест в Палате представителей.