Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов в стране с 15 сентября

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подписал закон о сокращении срока пребывания иностранных туристов в стране без визы с 60 до 30 дней. Решение вступит в силу с 15 сентября. Это следует из документа, опубликованного в «Королевской газете».

Сейчас оставаться в Таиланде без визы на 60 дней могут граждане 93 стран, в том числе России. После вступления нового закона в силу срок безвизового пребывания в Таиланде можно будет продлить еще на 30 дней, оплатив сбор в $58, сообщали в МИД королевства.

По данным МИД Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 2 млн российских туристов. Анутхин Чанвиракун заявлял, что Таиланд готов увеличить турпоток из России.