Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов в стране с 15 сентября
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подписал закон о сокращении срока пребывания иностранных туристов в стране без визы с 60 до 30 дней. Решение вступит в силу с 15 сентября. Это следует из документа, опубликованного в «Королевской газете».
Сейчас оставаться в Таиланде без визы на 60 дней могут граждане 93 стран, в том числе России. После вступления нового закона в силу срок безвизового пребывания в Таиланде можно будет продлить еще на 30 дней, оплатив сбор в $58, сообщали в МИД королевства.
По данным МИД Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 2 млн российских туристов. Анутхин Чанвиракун заявлял, что Таиланд готов увеличить турпоток из России.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в июне 2026 года заявлял, что Таиланд готов увеличить турпоток из России и рассчитывает расширить сотрудничество в области оздоровительного и медицинского туризма. При этом в мае 2026 года правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней.
В августе 2026 года МИД Таиланда, в лице главы Сихасака Пхуангкеткеоу, заверил, что королевство примет дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов, включая россиян. Это заявление было сделано после инцидента с убийством двоих российских граждан в Паттайе в конце июня 2026 года. Таиландские власти выплатили компенсации родным убитых и пообещали усилить безопасность туристов.