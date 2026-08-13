Родным убитых в Паттайе россиян власти выплатили компенсацию в $18 тысяч

Власти Таиланда выплатили родственникам двух убитых в Паттайе россиян компенсацию в 600 тыс. батов ($18 тыс.). Это следует из отчета управления юстиции провинции Чонбури, на который ссылается ТАСС.

Выплаты также назначили родным таиландской семьи из трех человек, убитых той же бандой, которая напала на россиян. Родственникам каждого из пяти погибших выплатили по 300 тыс. батов ($9 тыс.). Общая сумма господдержки составила 1,5 млн батов ($45 тыс.), уточняется в отчете.

В конце июля 22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе. Спустя несколько дней полиция задержала двух подозреваемых. Мужчины признались в убийстве и рассказали, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тогда они застрелили младшего брата, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог. На прошлой неделе тела убитых россиян передали родственникам. Власти Таиланда пообещали усилить безопасность туристов.