Таиланд с начала года депортировал 70 россиян

Посольство России в Таиланде пока не получало от сограждан жалоб на новые правила депортации, заявил посол Евгений Томихин. Он уточнил, что с начала 2026 года Таиланд депортировал 70 россиян, за весь 2025 год — 120.

По словам посла, таиландские власти работают над пресечением так называемых бордер-ранов и виза-ранов, когда иностранцы приезжают в страну для быстрого получения штампа безвиза. Таким образом они продлевают легальное пребывание в стране без оформления долгосрочных виз. Помимо этого, власти борются с фиктивными владельцами компаний и номиналами, используемыми для подставного бизнеса.

«Чтобы не попадать в так называемые черные списки иммиграционной службы, необходимо знать и соблюдать иммиграционное законодательство Таиланда, а также иметь четкое представление о сфере осуществления коммерческой трудовой деятельности в стране»,— пояснил ТАСС господин Томихин.

28 августа в Таиланде вступили в силу новые правила депортации за совершение правонарушений. В их числе — незаконный въезд, нелегальное трудоустройство, нарушение законов об иностранном бизнесе, подделка документов, а также совершение преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы на срок от пяти лет и более. Депортируют иностранца в страну гражданства или последнее место проживания.