АТОР: новый туристический сбор в Таиланде не повлияет на спрос россиян

Спрос россиян на туры в Таиланд не упадет из-за введения в стране туристического сбора, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее оценке, сумма в 1,2 тыс. руб. на человека «невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха».

«В случае реализации данной инициативы туроператоры не ждут серьезного влияния нововведения на продажи Таиланда... Туристические сборы уже действуют в ряде популярных стран, туристы воспринимают это спокойно»,— прокомментировали ТАСС в пресс-службе АТОР.

В сентябре Таиланд сократил сроки безвизового пребывания до 30 дней для туристов из 60 стран, включая Россию. Новые правила позволяют единоразово продлить пребывание еще на 30 дней. Для этого нужно обратиться в иммиграционную службу Таиланда и оплатить сбор в размере $58. Власти страны планируют ввести повышенный сбор для иностранных туристов в размере 450 батов (около $13,5).