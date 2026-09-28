Ущерб от наводнений в Таиланде оценили в $327 млн

Продолжающиеся более двух недель ливни и наводнения в Таиланде будут стоить экономике страны не менее 11 млрд батов ($327 млн). Такие данные приводит агентство Reuters, цитируя экономиста университета Рангсит Аата Писанванича.

По оценкам эксперта, стихийное бедствие приведет к снижению годовой рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта, до 2,1%, а квартальный рост — на 0,5 процентного пункта, до 1,7%. Он считает, что серьезнее всего от стихии пострадает экономика Бангкока и восточных районов страны, в первую очередь оптовая и розничная торговля. Со своей стороны, эксперты университета Торговой палаты Таиланда считают, что общий ущерб от наводнений составит почти $370 млн.

Ливни, вызвавшие нынешние наводнения, начались 16 сентября и пока не прекращаются. К настоящему моменту в стране погибли уже восемь человек, повреждено более 580 тыс. жилых домов, из них в столице — 52 тыс. 26 сентября в Бангкоке, во всех 50 районах, объявили режим бедствия. В центрах эвакуации в столице находится почти 6 тыс. человек. Всего наводнения затронули 1,7 млн жителей по всей стране. По данным МВД Таиланда, более 80 тыс. человек, живущих в затопленных районах, не могут покинуть свои дома и выбраться в безопасные места.

Алена Миклашевская