В Таиланде арестовали россиянина за незаконную работу гидом

Полиция Пхукета арестовала 32-летнего россиянина Константина, который незаконно предоставлял услуги туристического гида. Об этом сообщил ThaiPost.

В полицию с жалобой на россиянина обратились туристы. Они сняли рассказ мужчин о достопримечательностях на видео. По словам туристов, мужчина стал угрожать им и потребовал удалить запись.

После обращения силовики отследили судно, на котором Константин организовывал туристические поездки. Его обнаружили около острова Мапрао. На борту полицейские задержали россиянина, который рассказывал туристам о достопримечательностях и оказывал услуги по фотосъемке. Мужчина не предоставил разрешения на работу по требованию силовиков.

Россиянину предъявили обвинения в осуществлении деятельности гида без соответствующего разрешения. Мужчину доставили в полицейский участок Пхукета для дальнейшего разбирательства.