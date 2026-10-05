На Пхукете ввели усиленный режим безопасности из-за прибытия экипажа ВМС США

Власти Пхукета ввели усиленный режим безопасности из-за прибытия на отдых около 5 тыс. военнослужащих ВМС США. Для круглосуточного мониторинга на острове был развернут оперативный штаб. В его состав вошли сотрудники военно-морских сил, туристической и иммиграционной полиции, а также представители местных властей.

Как сообщают Prachachat и Thaipost со ссылкой на местную полицию, для обеспечения правопорядка были задействованы 150 офицеров. Кроме того, на острове внедрили систему видеонаблюдения «Phuket Eye», которая использует технологии искусственного интеллекта. Она должна помочь предотвратить инциденты, которые могут нарушить безопасность жителей и туристов.

Такие меры будут действовать вплоть до 9 октября. В этот же день американские военнослужащие с авианосца USS George HW Bush и эскортного корабля USS Mason планируют завершить швартовку на Пхукете.

Авианосец USS George H. W. Bush и эсминец USS Delbert D. Black прибыли с плановым визитом на Пхукет 4 октября. Для экипажа это стало первым заходом в порт после более чем полугодичного непрерывного плавания. В последнее время группа участвовала в операции «Эпическая ярость» и военно-морской блокаде США на Ближнем Востоке. В посольстве США в Таиланде отметили, что во время командировки военнослужащие демонстрировали «исключительную дисциплину, стойкость и сплоченность». Заход в порт даст морякам возможность познакомиться с культурой Таиланда и лучше узнать местных жителей, уточняется в сообщении ведомства.