В Таиланде предложили ввести выездной сбор в $30

Власти Таиланда обсуждают введение выездного сбора в 1 тыс. батов ($30) для всех, кто покидает страну авиатранспортом. Речь идет как об иностранных туристах, так и о гражданах Таиланда. Об этом сообщает The Nation.

Предполагается, что налог будут взимать авиакомпании или их агенты одновременно с оплатой авиабилета. Среди предлагаемых исключений — члены королевской семьи, патриарх, главы иностранных государств, официальные гости правительства и дети до двух лет.

За выезд по суше и морю сбор не предусмотрен. Общественное обсуждение инициативы пройдет до 29 октября. В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней после опубликования.

По оценкам Минфина Таиланда, сбор будет способствовать развитию внутреннего туризма и удержанию денег в экономике Таиланда. Ассоциация тайских туристических агентов раскритиковала инициативу. Среди других рассматриваемых инициатив властей Таиланда — введение повышенного сбора для иностранных туристов в размере 450 батов (около $13,5). Меру должны принять в 2027 году.