В Таиланде предложили ввести выездной сбор в $30
Власти Таиланда обсуждают введение выездного сбора в 1 тыс. батов ($30) для всех, кто покидает страну авиатранспортом. Речь идет как об иностранных туристах, так и о гражданах Таиланда. Об этом сообщает The Nation.
Предполагается, что налог будут взимать авиакомпании или их агенты одновременно с оплатой авиабилета. Среди предлагаемых исключений — члены королевской семьи, патриарх, главы иностранных государств, официальные гости правительства и дети до двух лет.
За выезд по суше и морю сбор не предусмотрен. Общественное обсуждение инициативы пройдет до 29 октября. В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней после опубликования.
По оценкам Минфина Таиланда, сбор будет способствовать развитию внутреннего туризма и удержанию денег в экономике Таиланда. Ассоциация тайских туристических агентов раскритиковала инициативу. Среди других рассматриваемых инициатив властей Таиланда — введение повышенного сбора для иностранных туристов в размере 450 батов (около $13,5). Меру должны принять в 2027 году.
У Таиланда уже был опыт попытки взимать туристический сбор с учетом способа въезда: для прибывающих самолетом предусматривалась одна ставка (300 бат), а для въезжающих по суше и воде — другая (150 бат). Представители авиакомпаний указывали, что при такой схеме трудно отделять иностранцев от граждан Таиланда и экспатриантов. Сроки запуска сбора с 2018 года переносились неоднократно, в том числе пять раз к апрелю 2023 года.
Ранее власти объясняли назначение туристического сбора финансированием работы и ремонта туристических объектов, включая храмы и музеи. При этом администрирование подобных сборов, в частности трудности с дифференциацией категорий путешественников, неоднократно приводило к переносу сроков их запуска.