В Паттайе выгрузился американский десант

2 сентября атомный авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» с 5 тыс. военных на борту пришвартовался у берегов таиландского курорта Паттайя после более чем 250 дней в море без захода в порты. У представителей местного турбизнеса это нерядовое событие породило надежды на хороший заработок: за девять месяцев в море американским военным, соскучившимся по всяческим развлечениям, практически не на что было тратить жалованье. Власти курорта, ассоциирующегося прежде всего с секс-туризмом, встречали гостей с противоречивыми чувствами. Во избежание инцидентов американским морякам запретили посещать магазины, торгующие каннабисом, и напомнили, что официально проституция в Таиланде запрещена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атомный авианосец ВМС США «Авраам Линкольн»

Фото: Sakchai Lalit / AP Атомный авианосец ВМС США «Авраам Линкольн»

Фото: Sakchai Lalit / AP

Когда-то Паттайя была небольшой рыбацкой деревушкой, и именно благодаря американским военным она со временем превратилась в один из самых известных и шумных центров ночной жизни в Таиланде. Сотни тысяч американских военнослужащих приезжали сюда во время войны во Вьетнаме, чтобы отдохнуть и развеяться. Но со времени падения Сайгона в 1975 году Паттайя вряд ли встречала столь большое число американских военнослужащих, прибывших прямиком из зоны боевых действий, как на этой неделе.

Американский авианосец «Авраам Линкольн» с 5 тыс. военных на борту покинул город Сан-Диего еще в ноябре прошлого года — его направили на полугодовое задание в Тихом океане и Южно-Китайском море.

Однако в конце февраля, когда Штаты и Израиль начали военные действия против Ирана, корабль был перенаправлен в Персидский залив. В последние месяцы американские СМИ пестрели сообщениями о нехватке продовольствия на борту, сломанных туалетах и не лучшем психологическом состоянии экипажа, что вылилось в том числе в попытки суицида. Обеспокоенность условиями службы на корабле выражали и некоторые члены Конгресса. Однако в ВМС США, признавая нелегкие условия службы на борту авианосца, заверяли, что начальство заботится о состоянии военнослужащих и оказывает им всяческую поддержку.

2 сентября, после более чем 250 дней в море без единого захода в порт, авианосец наконец пришвартовался у берегов Паттайи и пробудет здесь до 6 сентября.

Местный бизнес это событие крайне приободрило. Уже весной по совокупности самых разных причин туристов в Таиланде стало заметно меньше В июне, по данным Министерства туризма и спорта страны, иностранный турпоток сократился почти на 10%, а на курорте Паттайя падение спроса достигло 20–30%.

А потому в преддверии прибытия такого числа американцев, да еще с непотраченной зарплатой за девять месяцев, бизнесмены Паттайи расстарались вовсю. «Добро пожаловать всем военнослужащим США. Спасибо за вашу службу»,— повесил баннер на своем баре у пляжа один из местных предпринимателей.

Грядущую прибыль предвкушают и власти. Как подсчитал мэр Паттайи Порамасе Нгампичес, каждый американский военнослужащий может тратить 1–3 тыс. батов (примерно $30–91) в день — в зависимости от того, сколько времени он проведет на берегу и останется ли там на ночь.

«Это должно стимулировать экономику Паттайи в краткосрочной перспективе»,— предрек градоначальник.

Местные власти на пару с командованием ВМС США решили не давать американским военным пускаться в Паттайе во все тяжкие. «Будем откровенны: у города сложилась репутация места, где много девушек из баров. Мы понимаем, какие существуют стереотипы. И мы не можем это изменить. Но мы можем показать, что Паттайя изменилась: теперь у нас есть и другие направления — спорт, семинары, оздоровительный отдых и развлечения для всей семьи. Это сочетание самых разных возможностей»,— отметил тот же мэр Порамасе.

Ну а чтобы эти правильные возможности курорта были очевиднее, власти обозначили несколько мест, посещение которых американским военнослужащим запрещено.

Во-первых, это улица Сой 6, ведущая к главному пляжу и известная большим количеством пикантных гоу-гоу-баров. При этом гостям из США напомнили, что официально проституция в Таиланде запрещена (хотя неофициально в одной только Паттайе насчитывается от 25 тыс. до 50 тыс. жриц любви). Тем временем в минувшие выходные полиция провела профилактические рейды по злачным местам, задержав по подозрению в занятии проституцией около 50 человек.

Во-вторых, американским военным запретили посещать многочисленные магазины, торгующие марихуаной. Напомним, что медицинский каннабис был легализован в Таиланде в 2022 году, после чего по всей стране получили распространение специализированные магазины по его продаже.

Военным не разрешили заниматься такими видами активного отдыха на воде, как парасейлинг и катание на гидроциклах (очевидно, начальство сочло, что на спорт моряков может потянуть в состоянии подпития и это не сулит ничего хорошего). «Это их решение. Американские военные все тщательно продумали»,— грамотно перевел стрелки в интервью «Би-би-си» мэр Паттайи.

На обеспечение безопасности в городе на период стоянки авианосца было выделено около 600 таиландских полицейских.

А для перевозки моряков с корабля в город и обратно власти организовали 40 автобусов — шаттлы с военными будут курсировать с пяти утра до двух часов ночи. Для тех членов экипажа, которые хотят с размахом провести вечер на берегу и не ночевать на авианосце, были отобраны два подходящих отеля.

Наталия Портякова