В Паттайе задержаны двое подростков по подозрению в ограблении россиянина

Полиция таиландского города Паттайя задержала двух подростков 14 и 17 лет, подозреваемых в нападении на 41-летнего российского туриста Александра Попова. Нападавшие были вооружены пневматическим пистолетом и ножом. Об этом ведомство сообщило в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Подозреваемые напали на господина Попова ночью 15 сентября. Пострадавший через переводчика дал показания, что в районе Джомтьен к нему подошли двое молодых людей, направили на него пистолет и потребовали отдать 1 тыс. батов наличными ($30), после чего скрылись на мотоцикле. Подростков удалось опознать по камерам видеонаблюдения. На допросе они признались в двух кражах и двух попытках ограбления в районах Паттайя-Парк и Джомтьен. Как установила полиция, позже в том же районе подростки напали на 56-летнего гражданина Турции.

Ведомство также проверяет причастность подростков еще к трем ограблениям, которые произошли в районе Пхратамнак в разные дни. О каких именно инцидентах идет речь, в полиции не уточнили. Однако тайские СМИ писали еще об одном случае нападения на россиянина ночью 14 сентября. Тогда на 42-летнего Романа Моннова напали трое неизвестных на мотоцикле. Они избили мужчину и украли у него сумку с деньгами.

Сотрудникам патрульной службы поручили усилить патрулирование южной части Паттайи и прилегающего пляжа Джомтьен по ночам. В августе власти Таиланда обещали усилить безопасность туристов после убийства россиян в Паттайе. Двое жителей Таиланда убили 22-летнюю девушку из России и ее несовершеннолетнего брата. Нападавшие рассказали, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но те оказали сопротивление. Тогда они застрелили молодого человека, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог.