Российские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения россиянина на Пхукете
Российские дипломаты на Пхукете в Таиланде выясняют детали исчезновения россиянина 22 ноября. Информации о его местонахождении пока нет, сообщил «РИА Новости» генконсул России в городе Пхукет Егор Иванов.
«Мы сейчас выясняем ситуацию с исчезновением россиянина, хотя к нам не поступало обращений или официальных уведомлений в связи с его исчезновением»,— пояснил агентству господин Иванов.
Администрация провинции Пхукет разместила на своих информационных ресурсах данные полиции о розыске 74-летнего гражданина России. По данным ведомства, мужчина вышел из кондоминиума в районе Равай утром 22 ноября и не вернулся.