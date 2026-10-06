В Шереметьево измеряли температуру у прибывших из Таиланда пассажиров
В аэропорту Шереметьево измеряли температуру у пассажиров, которые прилетели из Таиланда. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиагавани.
«Подтверждаем,— рассказали агентству в Шереметьево.— Данная функция относится к Роспотребнадзору, вопросы направлять следует в это ведомство».
Накануне несколько Telegram-каналов, включая Shot, писали, что людей не выпускают из самолетов, прибывших из Таиланда, пока им не измерят температуру. Усиленный контроль, по данным Shot, ввели из-за вспышки вируса COVID-19 в Таиланде. С начала года, уточняет Telegram-канал, в стране выявили более 140 тыс. случаев заболевания.
Санитарно-карантинный контроль в аэропортах включает дистанционное измерение температуры тела и анкетирование пассажиров. Например, в январе 2020 года для рейсов из Китая был организован двухэтапный контроль: сначала бесконтактная термометрия и анкетирование проводились на борту воздушного судна, затем бесконтактная термометрия повторялась на стационарных тепловизорах в зале прилета. Одновременно Роспотребнадзор уточнял алгоритм действий сотрудников при обнаружении заболевшего пассажира.
В случае выявления заболевания у прибывших пассажиров специалисты проводят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, а также изолируют и госпитализируют больного. Для усиления пограничного контроля также используется автоматизированная информационная система «Периметр», которая, как сообщалось в сентябре 2024 года, в реальном времени отслеживает эпидемиологическую обстановку в различных странах.