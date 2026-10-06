В Шереметьево измеряли температуру у прибывших из Таиланда пассажиров

В аэропорту Шереметьево измеряли температуру у пассажиров, которые прилетели из Таиланда. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиагавани.

«Подтверждаем,— рассказали агентству в Шереметьево.— Данная функция относится к Роспотребнадзору, вопросы направлять следует в это ведомство».

Накануне несколько Telegram-каналов, включая Shot, писали, что людей не выпускают из самолетов, прибывших из Таиланда, пока им не измерят температуру. Усиленный контроль, по данным Shot, ввели из-за вспышки вируса COVID-19 в Таиланде. С начала года, уточняет Telegram-канал, в стране выявили более 140 тыс. случаев заболевания.