«Финам» откроет доступ к биржам Сингапура и Таиланда

Финансовая группа «Финам» с 1 октября предоставит квалифицированным инвесторам доступ к Singapore Exchange (SGX) и Stock Exchange of Thailand (SET). Инструменты этих площадок будут доступны инвесторам через счет «Сегрегированный глобал».

Как отметил председатель правления группы «Финам» Владислав Кочетков, Сингапур — ключевой финансовый центр Азии с доступом к качественным активам и фондам недвижимости, а Таиланд дает экспозицию на локальную экономику: банки, туризм, ритейл и энергетику.

«Сингапур и Таиланд закрывают разные роли в портфеле, но вместе дают то, чего нет ни на американском, ни на китайском или гонконгском рынках в чистом виде: доступ к отдельному региональному контуру ASEAN со своими драйверами роста, корреляциями и валютной спецификой», — отметили в компании.

Торговые окна на биржах Сингапура и Таиланда укладываются в первую половину дня по московскому времени, что удобно для российских инвесторов, отметили в «Финаме». На обеих площадках итоговые расчеты по сделкам проходят в долларах США, поэтому на счете клиента должны быть именно доллары — в этой же валюте взимается и комиссия.