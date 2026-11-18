На встрече российский президент заявил, что страна намерена развивать многоплановые связи с Таиландом. Он отметил хорошие показатели торговли двух стран и потенциал их сотрудничества в энергетике и агропромышленном комплексе. Анутхин Чанвиракун заявил о намерении Таиланда наращивать торговлю с Россией.