Путин встретился с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Встреча прошла на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэнчьжэне в отеле «Конрад».
«Таиланд является нашим давним партнером. В следующем году нашим дипломатическим отношениям исполняется 130 лет»,— сказал Владимир Путин.
На встрече российский президент заявил, что страна намерена развивать многоплановые связи с Таиландом. Он отметил хорошие показатели торговли двух стран и потенциал их сотрудничества в энергетике и агропромышленном комплексе. Анутхин Чанвиракун заявил о намерении Таиланда наращивать торговлю с Россией.
Переговоры состоялись после приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь прибывших на саммит гостей. Последний раз президент России и премьер Таиланда встречались в июне в Казани во время саммита Россия — АСЕАН.