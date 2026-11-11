Таиланд отложил введение туристического сбора до середины 2027 года

Министр туризма Сурасак Пхантярынворакун отметил, что туризм — важный двигатель экономики, но нельзя полагаться только на бюджет. По его словам, более 80 стран применяют подобные сборы. Власти считают оптимальным включать плату в стоимость авиабилетов. Часть средств направят на страхование иностранных туристов, остальное — на восстановление объектов и инфраструктуры. Идея фиксированного сбора обсуждается с 2020 года.