Таиланд отложил введение туристического сбора до середины 2027 года
Таиланд начнет взимать туристический сбор в размере 450 батов (около $13,5) с иностранных граждан не ранее середины 2027 года, сообщает Matichon. По итогам общественных слушаний 80,5% участников поддержали проект постановления, а 78,3% — ставку в 450 батов.
Постоянный секретарь Минтуризма Наттхария Тхавивонг допустила, что на следующей неделе документ передадут кабмину. После публикации в «Королевской газете» предусмотрен переходный период 180 дней, что сдвинет старт сбора с начала 2027 года на июнь-июль.
Министр туризма Сурасак Пхантярынворакун отметил, что туризм — важный двигатель экономики, но нельзя полагаться только на бюджет. По его словам, более 80 стран применяют подобные сборы. Власти считают оптимальным включать плату в стоимость авиабилетов. Часть средств направят на страхование иностранных туристов, остальное — на восстановление объектов и инфраструктуры. Идея фиксированного сбора обсуждается с 2020 года.